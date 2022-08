Complice l’arrivo di Marvel’s Spider-Man su Steam ed Epic Games Store (qui trovate la nostra recensione, mentre qui la nostra intervista in esclusiva italiana a Nixxes Software), Sony ha deciso di lanciare ufficialmente la sezione PC del sito di PlayStation. Purtroppo, almeno per ora, non ci sono informazioni o errori che ci permettono di scoprire qualcosa sui prossimi progetti in dirittura d’arrivo, ma è comunque un segnale importante di come il brand del colosso nipponico si stia aprendo sempre di più al mercato PC.

Il legame tra PlayStation e PC, d’altronde, è figlio di tempi moderni. Il primo gioco a comparire su Steam fu Horizon: Zero Dawn e successivamente è stato seguito da Days Gone, God of War e appunto Marvel’s Spider-Man (che sarà disponibile in versione rimasterizzata questo venerdì). Il processo è però estremamente lungo e non siamo ancora ai livelli di Xbox, che pubblica in contemporanea qualsiasi gioco prodotto dai suoi studi first party, ma è comunque un segnale positivo. I giochi esclusivi delle console di Sony arrivano su PC dopo aver esaurito il ciclo vitale su PS4 e PS5 ma con veri e proprio porting di successo, con diverse opzioni tecniche e con l’implementazione di alcune tecnologie decisamente interessanti come il DLSS e il Ray Tracing.

Sul sito ufficiale grande spazio è dedicato ai prossimi titoli in dirittura d’arrivo. Tra questi troviamo Uncharted 4 e appunto il gioco di Peter Parker. Curiosamente, però, non è presente The Last of Us Parte 1. Il gioco, che sarà disponibile il 2 settembre 2022 su PS5, arriverà a questo punto nel 2023 inoltrato. Siamo sempre lieti di essere smentiti, ma la sensazione è che ci vorranno più di sei mesi prima di ricevere il porting.

Oltre all’avventura di Ellie e Joel, in dirittura d’arrivo su PC ci sarebbero almeno altri due giochi PlayStation: Returnal e Sackboy: A Big Adventure. Entrambi i titoli non sono mai stati confermati ufficialmente, dunque vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze. Vi aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori informazioni in merito.