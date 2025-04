Prenota il tuo controller Xbox DOOM: The Dark Ages e domina il gioco con stile

Se siete appassionati dell’universo di DOOM e volete arricchire la vostra collezione con un accessorio esclusivo, non potete lasciarvi sfuggire il controller Xbox Wireless DOOM: The Dark Ages in edizione limitata, attualmente disponibile in preordine su Amazon a 79,99€. Questo straordinario controller sarà ufficialmente disponibile a partire dal 30 maggio 2025, e si preannuncia come un oggetto da collezione imperdibile per ogni fan della saga.

Controller Xbox DOOM: The Dark Ages, chi dovrebbe acquistarlo?

Ispirato all'iconica armatura del Doom Slayer, il controller DOOM: The Dark Ages combina estetica aggressiva e funzionalità avanzate. Il suo design si distingue per la finitura verde satinata che richiama l'equipaggiamento del protagonista, impreziosita da sporgenze argentate in rilievo e dettagli placcati nella parte superiore. Le impugnature gommate rivestite in similpelle assicurano una presa salda anche durante le sessioni di gioco più intense, mantenendo sempre il massimo controllo.

A livello visivo, colpisce la levetta rossa centrale, un omaggio alla "porta sul petto" del Doom Slayer, e i pulsanti ABXY in verde brillante, decorati con i caratteri dell'alfabeto delle Sentinelle. Il grilletto sinistro arancione, che richiama la potenza brutale dello Scudo Motosega, aggiunge un tocco di carattere in più a un controller già ricco di personalità.

Il controller è compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows e dispositivi abilitati al cloud gaming, risultando perfetto per chi gioca in mobilità o preferisce la versatilità cross-platform. A rendere ancora più interessante questa edizione limitata, è incluso anche un contenuto digitale esclusivo, la skin DOOM Slayer Executioner da utilizzare nel gioco DOOM: The Dark Ages (venduto separatamente).

Considerando l’unicità del design, la qualità costruttiva e il valore da collezione, il controller Xbox DOOM: The Dark Ages rappresenta un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati della saga e dei controller in edizione speciale. Se desiderate aggiungerlo alla vostra postazione gaming o semplicemente collezionarlo, vi consigliamo di prenotarlo subito su Amazon prima che vada esaurito. Inoltre, nel caso foste interessati al gioco, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato al preorder.

