ROG Ally, prezzo SHOCK su Amazon! (-13%)

ASUS ROG Ally, è la console portatile che alza l'asticella per quanto concerne le prestazioni. La piattaforma è ora su Amazon a soli 699€, permettendovi di risparmiare 100€ rispetto al prezzo consigliato di 799€. Questo gioiello tecnologico offre un'esperienza di gioco di alto livello a un prezzo più che buono, con uno sconto del 13%.

ASUS ROG Ally, chi dovrebbe acquistarla?

ASUS ROG Ally (qua trovate la nostra recensione) si fa notare per le sue specifiche tecniche d'altro profilo. Il display touchscreen da 7 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 120Hz offre un'esperienza visiva straordinaria. Al cuore di questa console, troviamo l'AMD Ryzen Z1 Extreme, accompagnato da 16GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB, garantendo prestazioni fluide e veloci. Con Windows 11 preinstallato, si adatta non solo ai giochi, ma anche all'uso quotidiano, offrendo versatilità sia per i gamer hardcore che per chi cerca intrattenimento multimediale in movimento.

La piattaforma vi permette di videogiocare, non solo ai titoli Steam, ma anche a quelli legati a Xbox Game Pass PC, Epic Games Store, Ubisoft+ e GOG.

ASUS ROG Ally è l'acquisto ideale per gli appassionati di gaming che cercano un'esperienza senza compromessi in mobilità. Con uno sconto del 13%, il prezzo speciale di 699€, anziché 799€, la rende una scelta irresistibile. Con la sua estetica raffinata e la possibilità di connettersi a tutte le piattaforme gaming e social preferite, è senza dubbio una delle migliori opzioni per giocare ovunque si voglia con performance di buon livello.

