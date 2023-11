Prezzo BOMBA sull'SSD WD Black per PS5 da 2TB! (-43%)

La PlayStation 5, purtroppo, offre uno spazio di archiviazione piuttosto limitato. Nonostante il suo SSD integrato da un terabyte, infatti, la disponibilità di spazio risulta sempre insufficiente, specialmente considerando che alcuni titoli possono occupare anche 80 o addirittura 100 gigabyte di spazio complessivo. Se, dunque, siete alla ricerca di un SSD interno per poter immagazzinare più giochi, oggi è l'occasione giusta per acquistarlo!

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Su Amazon, infatti, potete trovare l'ottimo SSD WD_BLACK SN850 da 2TB a soli 199,00€, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo consigliato di 346,99€. Paliamo di uno dei migliori SSD interni per PS5, con tanto di licenza Sony, e che potrete pagare anche a rate a tasso zero grazie alla linea di credito Cofidis.

WD_BLACK SN850, chi dovrebbe acquistarlo?

Senza ombra di dubbio, questo SSD NVMe è un acquisto altamente consigliato per i possessori di PlayStation 5 che si trovano a dover gestire lo spazio di archiviazione limitato della loro console o che temono che il terabyte offerto possa non essere sufficiente a contenere tutti i loro giochi preferiti. Avrete, infatti, altri 2TB a disposizione per archiviare qualsiasi gioco senza rinunciare a nulla godendo di una velocità di lettura fino a 7000 MB/s e di scrittura fino a 5300 MB/s.

Naturalmente, questo SSD è altrettanto adatto e consigliato anche per gli utenti PC alla ricerca di un'unità di archiviazione di qualità, capiente quanto basta, e proposta a un prezzo accettabile. Tuttavia, data la certificazione di compatibilità offerta dal marchio PlayStation, è evidente che questo prodotto è particolarmente consigliato agli appassionati di videogiochi, che potranno memorizzare i giochi direttamente nell'unità, oppure spostarli dall'hard disk interno della console.

L'offerta di Amazon abbassa il WD_BLACK SN850 a uno dei prezzi più bassi a cui sia mai stato disponibile: il suo minimo storico è di appena 11,00€ in meno rispetto ai 199,00€ attuali, rendendo la promozione davvero ottima. Inoltre, parliamo di un prodotto che negli ultimi mesi ha subito un continuo sali e scendi di prezzo, per cui lo sconto potrebbe non durare nemmeno fino al Black Friday.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!