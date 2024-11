PS5 Slim a meno della metà del prezzo della Pro. Affare su eBay!

Non è un segreto che il prezzo di lancio della PS5 Pro (di cui la nostra recensione è in arrivo) abbia suscitato numerose critiche. A ciò si aggiunge il fatto che, su eBay, è possibile trovare oggi la PS5 Slim Digital a soli 359,99€, praticamente meno della metà del prezzo della versione Pro. In questo contesto, optare per il modello più potente non sembra una scelta vantaggiosa dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo. Se siete tra coloro che hanno pazientato e ora hanno le idee chiare sulla console da acquistare, approfittare dell'offerta a 359,99€ per la PS5 Slim è un vero affare. Per ottenere il prezzo migliore, basta applicare il coupon "NOVEMBRE24" su eBay.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 40€ durante il checkout

PS5 Slim Digital, chi dovrebbe acquistarla?

La PS5 Slim Digital è ideale per gli appassionati di videogiochi che cercano un'esperienza di gioco di ultima generazione unita a un design compatto ed elegante. Grazie alla sua capacità di archiviazione da 1TB, si rivolge a quegli utenti che desiderano avere un vasto catalogo di giochi a disposizione senza preoccuparsi dello spazio. La tecnologia SSD ad altissima velocità riduce i tempi di caricamento, offrendo sessioni di gioco ottimizzate e fluide.

Coloro che apprezzano la grafica avanzata e i dettagli realistici troveranno soddisfazione nei giochi che supportano il Ray Tracing, immersi in mondi con ombre e riflessi incredibilmente realistici. Inoltre, la compatibilità con i TV 4K e la tecnologia HDR promette un'esperienza visiva eccezionale, con colori intensi e brillanti. La PS5 Slim Digital si adatta anche agli appassionati di tecnologie audio avanzate, con il suo supporto alla Tempest 3D AudioTech che trasforma l'esperienza sonora rendendola più coinvolgente e multidimensionale.

È anche la scelta giusta per i giocatori che cercano un feedback tattile immersivo e una maggiore interazione con i giochi grazie al controller wireless DualSense, che offre feedback aptico e grilletti adattivi. Gli amanti degli esports e dei giochi ad alta velocità saranno attratti dalla possibilità di giocare fino a 120 fps, garantendo un'azione di gioco scorrevole e reattiva. Infine, è perfetta per chi desidera sfruttare al meglio il proprio investimento in giochi, grazie alla retrocompatibilità e al potenziamento dei titoli per PS4, che assicura una vasta libreria di giochi a disposizione con prestazioni migliorate.

Vedi offerta su eBay