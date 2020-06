PS5 è enorme? Sony spiega perché

La scorsa settimana abbiamo finalmente scoperto il design di PS5, la console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment. La macchina da gioco ha sorpreso molti, con il suo look futuristico, in totale controtendenza rispetto a quanto creato dalla diretta concorrente Microsoft con Xbox Series X. A stupire sono i colori, ma anche le dimensioni.

Per quanto non siano state indicate le misure di PS5, alcuni confronti ci hanno permesso di capire che si tratta di un device di tutto rispetto, assolutamente non piccolo. Certo, in futuro potrebbero arrivare delle versioni slim, ma per ora dobbiamo fare i conti con quanto abbiamo (o per meglio dire avremo) a disposizione. Perché Sony ha deciso di creare una console così grande? A rispondere è il vice presidente dell’UX Design presso PlayStation, Matt MacLaurin.

Tramite LinkedIn, MacLaurin ha affermato che tutto si riduce al fattore termico. “Le console di questa generazione sono dei piccoli super-computer. Per quanto il processore a 7nm permette di ottenere un’ottima performance nel rapporto calore/potenza, la potenza è veramente estrema.” In poche parole, PS5 scalda molto e “questa tecnologia è ancora nuova e abbiamo bisogno di spazio per dissipare tanto calore“, questo quanto riportato dal VP.

Ovviamente le opinioni del pubblico sono molto varie: così come ci sono giocatori che non hanno apprezzato le dimensioni generose di PS5, altri si sono dichiarati a favore dello stile futuristico e da “grattacielo” della macchina da gioco. MacLaurin ha continuato affermando: “così come diciamo nell’industria, ‘questo design ha forti opinioni‘, quindi è giusto che non tutti lo amino”. Come vi abbiamo già riportato, inoltre, MacLaurin ha fatto ben intuire che ci saranno altre versioni della console, non unicamente il modello bianco/nero.

Per ora, comunque, i giocatori vogliono sapere sopratutto prezzo, data e disponibilità dei preordini. Recentemente, questi ultimi sono apparsi nientemeno che su Amazon.