PS5: due titoli clamorosi su PSVR 2, dobbiamo crederci?

Al PlayStation Showcase della settimana scorsa che ha presentato una notevole line-up per PS5, non tutti hanno notato un grande assente: il PSVR. Sony aveva detto in passato di star lavorando ancora duramente per poter presentare un nuovo PSVR nei prossimi mesi, eppure ancora non è stato rivelato alcun dettaglio nello Showcase.

You know what? Screw it. I’ll risk pissing someone off. Don’t wanna get scooped again. Been told Wipeout is coming back. Planned to be a VR2/PS5 title. Most likely an XDEV project. Still early in the project. — Nick (@Shpeshal_Nick) August 11, 2021

In queste ultime ore sono cominciati a circolare voci riguardo due grandi titoli in arrivo per il nuovo PSVR 2, in seguito al rumor riguardo un probabile prossimo evento Sony. Il primo rumor che affrontiamo è riportato da @Shpeshal_Nick, un noto insider, il quale avrebbe rivelato lo sviluppo di Wipeout per PS5. Il videogioco della celebre saga di corse sci-fi e sarebbe sviluppato da XDEV o Lucid Games. Dato che stava circolando anche un rumor su un Tripla A per realtà virtuale e dato che Wipeout ha già avuto la sua Omega Collection compatibile col primo visore di Sony, secondo l’insider potrebbe essere in arrivo anche una versione di Wipeout per PSVR 2.

Secondo il podcast XboxERA invece, la recente acquisizione degli studi di Firesprite da parte di Sony sarebbe legata a un gioco della saga di Horizon per PSVR 2. La descrizione che ne fanno gli autori del podcast è molto fumosa e incerta, e non si capisce se sarà un vero e proprio videogioco stand-alone, come è stato Half-Life Alyx per esempio, o se invece sarà una funzione VR di PS5 di Horizon Forbidden West. Da notare inoltre che gran parte degli sviluppatori di Firesprite hanno lavorato in passato a Wipeout e a The Playroom VR. Indiscrezioni campate in aria o voci fondate?

Se davvero ci sono due brand forti come Wipeout e soprattutto Horizon, significa che forse Sony sta puntando forte sul VR. Sarà interessante vedere cosa ha pensato Sony per le apparecchiature del PSVR 2 per PS5. Da vecchie indiscrezioni i nuovi controller dovrebbero implementare feedback aptici come il DualSense. Nel frattempo, sempre a proposito di rumor, sembra che stiano per arrivare numerosi giochi PlayStation su PC.