PS5: Genshin Impact a 4K e 60 FPS si mostra in tutta la sua bellezza

Genshin Impact, il free-to-play sviluppato da miHoYo, è uscito ormai da poco più di un mese. Il gacha game sta riscuotendo un enorme successo nel mondo sia su PC e PS4 che su Mobile, con numeri di download da capogiro. Vista l’importanza del progetti, il team di sviluppo ha deciso fin da subito di rimboccarsi le maniche e sfruttare il tempo a disposizione per aggiornarlo con eventi e personaggi nuovi. L’aggiornamento 1.11, rilasciato l’altro ieri, è stato sicuramente il più corposo aggiungendo nuove missioni e due nuovi personaggi: Tartaglia e Diona. Con l’arrivo di PS5 in alcuni paesi del mondo, alcuni utenti hanno voluto testarlo in tutta la sua bellezza in 4K e 60fps.

Dai vari video (uno di questi ve lo lasceremo proprio qui di seguito) è evidente come Genshin Impact dia il meglio di sé sulla nuova console di casa Sony. Non è ancora chiaro se i 60fps ed i 4K siano nativi, in quanto gli sviluppatori tutt’oggi non hanno dichiarato nulla riguardante le prestazioni. Intanto godetevi il lungo filmato precedentemente menzionato.

Ovviamente l’utente in questione ha filmato il tutto durante una “partita normale”, senza necessariamente affrontare boss o nemici particolarmente attrezzati. Infatti non possiamo sapere come Genshin Impact possa comportarsi durante le fasi più concitate. Ad oggi il gacha game risulta visivamente incredibile su PS5, l’ultimo aggiornamento disponibile ha permesso di sbloccare solo alcuni effetti come il framerate appunto. Siamo sicuri che con il passare degli aggiornamenti e qualche conferma da parte degli sviluppatori, il titolo verrà sicuramente migliorato sulla nuova console in uscita dalle nostre parti il prossimo 19 novembre.

