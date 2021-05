PS5: i 120 FPS protagonisti di un nuovo trailer Sony

Sony, da diverse settimane, sta realizzando dei video specifici per sponsorizzare le funzionalità di PS5, la tanto agognata next-gen di casa Sony che continua a registrare sold-out in tutto il mondo. In questo nuovo breve trailer, i protagonisti sono i 120 FPS, raggiunti finora da pochi titolo (ad esempio, DiRT 5). PlayStation 5, d’altronde, offre anche una risoluzione 4K dinamica a 60 FPS con titoli come Demon’s Souls e Returnal, le due esclusive più golose della next-gen del colosso nipponico. Riuscirà Sony a proporre spesso i 120 FPS con i titoli next-gen? Solo il tempo potrà confermarcelo.

Vi ricordiamo che, per sfruttare i 120 FPS in 4K sulla vostra PlayStation 5, dovrete utilizzare uno schermo dotato di ingresso HDMI 2.1. Proprio per questo, abbiamo stilato una guida alle migliori TV da gaming. Cliccate qui per visionarla.

PlayStation 5, nonostante il rallentamento della produzione (e a sua volta della distribuzione) a causa della pandemia, ha raggiunto un nuovo record. Secondo il report finanziario di Sony riferito all’ultimo anno fiscale, conclusosi il 31 marzo 2021, l’azienda ha dichiarato che PlayStation 5 ha venduto oltre 7,8 milioni di unità. Battuto, quindi, il record di PS4 che, nello stesso periodo, ha distribuito 7,6 milioni di unità!

Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division. Nel frattempo, date uno sguardo alla nostra guida completa di Returnal, di cui vi lasciamo una descrizione sintetica qui di seguito: “Dopo un atterraggio d’emergenza su un pianeta alieno in continuo mutamento, Selene deve combattere con ogni energia per sopravvivere. Ripetutamente sconfitta, ogni volta è costretta a ricominciare il suo viaggio dal principio. In questo sparatutto roguelike, il pianeta e il tuo equipaggiamento cambiano a ogni nuovo ciclo, costringendoti ad adattare lo stile di gioco e ad affrontare sfide sempre diverse“.