PS5: i download sono più veloci rispetto a PS4, i numeri

Sembrerebbe che PS5, al console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment, non sarà veloce unicamente dal punto di vista dei caricamenti in-game. Secondo quanto segnalato da US Gamer, anche i tempi di download sono sensibilmente diminuiti. Volete qualche esempio pratico?

Disgaea 5, che pensa solo 6.58 GB, ha richiesto 10 minuti e 42 secondi su PlayStation 4. Per quanto riguarda PS5, invece, US Gamer segnala che sono serviti solo 1 minuto e 58 secondi. Un secondo esempio: Fist of the North Star: Lost Paradise, che pesa circa 36.6 GB, ha richiesto 58 minuti e 34 secondi su PlayStation 4, mentre su PS5 ci sono voluti 7 minuti e 1 secondo.

In entrambi i casi, PS5 ha richiesto meno di un quinto del tempo necessario su PS4. Ovviamente i test sono stati fatti con la stessa connessione cablata e, ovviamente, i tempi effettivi varieranno per voi in base alla vostra rete, ma sembra esserci una differenza notevole. Si tratta solo di un paio di esempi, quindi non possiamo di certo considerare questi dati definitivi.

Ammesso che sia veramente così, però, ci troveremmo di fronte a una “feature” estremamente utile. Ridurre i tempi di download a parità di velocità di connessione significa meno perdite di tempo, soprattutto nel caso di update obbligatori per giocare online, che ci impediscono di avviare il gioco. Non dimentichiamoci che il digitale è sempre più importante anche su console e, infatti, Sony PlayStation ha rilasciato un modello di PS5 senza lettore ottico.

Poter scaricare i giochi più rapidamente significa anche aver meno “timore” a cancellare quelli istallati per fare spazio a nuovi videogame. Il risultato finale è che ci sarà minor bisogno di acquistare un’espansione di memoria per ottenere tutto lo spazio necessario a mantenere sulla console i propri giochi preferiti. Ripetiamo però che per ora si parla solo di un paio di test, magari legati alla specifica rete (Verizon FIOS, 756 Mbps down, 939 Mbps up).

