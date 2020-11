PS5: Mediaworld potrebbe anticipare la spedizione?

Come tutti saprete PS5 verrà lanciata il prossimo 19 novembre, ma in queste ore sembrerebbe che la famosa catena elettronica Mediaworld potrebbe anticipare la spedizione al 13 dello stesso mese. Questo è quanto riportato nelle pagine dei singoli prodotti visibili dall’app Mediaworld per smartphone. Ovviamente vi invitiamo a prendere tali dichiarazioni con le dovute pinze, in quanto non è ancora chiaro il perché di questa dicitura.

Oltre alla spedizione della console, anche gli accessori ed eventuali titoli come Demon’s Souls e Spider Man Miles Morales riportano tale spedizione molti giorni prima al lancio ufficiale, vale a dire “a partire dal 9 novembre“. Non c’è ovviamente nessuna certezza che PS5 e tutto il resto arrivino prima ma è probabile che questa “svista” derivi dal fatto di assicurarsi che i corrieri riescano a consegnare il tutto in tempo per il lancio ufficiale. Potete controllare da voi la data in basso a destra.

Calcolando che un corriere di media impiega si e no uno o massimo due giorni, con i tempi che corrono causa pandemia globale i giorni potrebbero inevitabilmente aumentare rallentando i trasporti su strada. Insomma, tale notizia potrebbe non avere grande valore fino a quando non ci sia una conferma ufficiale a riguardo. Ad oggi quindi il lancio di PS5, degli accessori ed eventuali giochi è fissato ancora per il 19 novembre. Rimane addirittura possibile che a causa del Coronavirus la spedizione avvenga anche diversi giorni dopo, su Amazon alcuni utenti ad esempio hanno segnalato che l’arrivo previsto si aggira intorno al 23 novembre.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete prenotato la vostra PS5 da Mediaworld? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Nell’eventualità di cambiamenti e conferme relative alla data di lancio, vi invitiamo a seguire le nostre pagine.