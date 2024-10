PS5 Pro nuovamente disponibile su Amazon! Non perdetevela!

Segnaliamo ai nostri lettori che Sony PlayStation 5 Pro è finalmente tornata disponibile per il preorder su Amazon, con consegna prevista dal 7 novembre 2024. Questa nuova console, venduta a 799,99€, rappresenta un significativo passo avanti rispetto alla versione base, con miglioramenti che non solo aumentano la potenza grafica, ma ottimizzano anche l'esperienza complessiva di gioco.

PS5 Pro, chi dovrebbe acquistarla?

Tra le caratteristiche principali, spicca l'SSD da 2TB, che offre spazio in abbondanza per i giochi, riducendo al minimo la necessità di gestire lo spazio di archiviazione. Inoltre, grazie alla maggiore velocità dell'SSD, i tempi di caricamento saranno drasticamente ridotti, garantendovi un accesso immediato e fluido ai vostri titoli preferiti, senza interruzioni. Oltre alla capacità di archiviazione, la PS5 Pro vanta altre migliorie tecniche. Con un incremento del 67% nei compute units della GPU rispetto alla versione standard e una memoria più veloce del 28%, la grafica della console è destinata a impressionare. Il supporto per il Ray Tracing avanzato assicura una resa visiva ancora più realistica, con riflessi e luci straordinariamente dettagliati.

La nuova tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), basata sull'intelligenza artificiale, permette di ottenere immagini nitide e fluide, ottimizzando anche contenuti a risoluzione più bassa. Questi miglioramenti visivi sono particolarmente evidenti su schermi 4K, ma la PS5 Pro è anche in grado di spingere le sue capacità fino a una risoluzione 8K, pur mantenendo un'ottima fluidità grazie al supporto fino a 120fps​.

Non dimentichiamo la retrocompatibilità: con oltre 8.500 titoli PS4 supportati, la PS5 Pro permette non solo di giocare ai vecchi classici, ma di farlo con una qualità grafica superiore grazie alla modalità Game Boost. Inoltre, la connessione Wi-Fi 7 consente una maggiore stabilità e velocità nelle sessioni multiplayer online, riducendo la latenza e migliorando le prestazioni di gioco​. Non perdete l'occasione di prenotare la vostra PS5 Pro su Amazon e prepararvi a un'esperienza di gioco completamente nuova!

