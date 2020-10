PS5: ecco quando potremo scoprire nuovi dettagli sulla console

PS5, la console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment, sarà disponibile in Italia il prossimo novembre. Abbiamo avuto modo di scoprire molteplici dettagli sulla macchina da gioco nell’ultimo paio di mesi, ma ancora non sappiamo tutto. I giocatori sono in attesa di un nuovo evento dedicato a PlayStation 5 e, a quanto pare, sta per arrivare. PS5 sarà al centro di un evento premier di uno YouTuber giapponese. Quando? Vediamo i dettagli.

PS5 | Evento premiere

Già sapevamo che PS5 era stata consegnata nelle mani di vari YouTuber giapponesi, quindi eravamo in attesa di nuovi video dedicati. Ora, abbiamo trovato il promemoria di uno di essi che ci permette di sapere quando finalmente saranno rilasciate le nuove informazioni. Potete trovare voi stessi il promemoria del video qui sotto.

Quando saranno rilasciate le nuove informazioni?

Secondo la data di premier del video dedicato a PS5, data e orario da segnarsi sul calendario sono domenica 4 ottobre alle 11:00 (ora italiana). In tale momento potremo vedere il filmato. Non mancheremo di riportare tutte le novità espresse in questo e in altri video che saranno rilasciati in quel momento.

La console è molto attesa e speriamo di ricevere presto nuove informazioni su elementi come l’ergonomia del DualSense, le prestazioni dei giochi e poter vedere il sistema operativo e la dashboard di PS5. Molto probabilmente, inoltre, l’evento sarà dedicato in particolar modo a Astro’s Playroom, esperienza pensata per testare in modo approfondito tutte le feature uniche del controller.

Vi ricordiamo che PS5 sarà disponibile in Italia a partire dal 19 novembre 2020. La console arriverà sul mercato insieme a una serie di giochi first party e non esclusivi come Demon’s Souls Remake, Marvel’s Spider-Man Milese Morales, Sackbot A Big Adventure, Destruction All Stars e il già citato Astro’s Playroom, con quest’ultimo presente gratuitamente e preinstallato su tutte le console.

Ovviamente non mancheranno giochi di terze parti di alto livello come Assassin’s Creed Valhalla, Godfall, Cyberpunk 2077 e FIFA 21. Diteci, in che modo aprirete la nuova generazione di console? Quale gioco sarà avviato per primo?