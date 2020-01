PS5: Sony ha “rielaborato” la console e ha ritardato l’annuncio di vari giochi?

Il periodo di transizione a una nuova generazione di console è sempre abbastanza particolare. Molti team sono al lavoro su giochi next-gen e devono mantenere il massimo riserbo, visto che le macchine da gioco ancora non sono state completamente svelate. In questi casi, quindi, tutto procede a rilento: nel caso di PS5, però, sembra che ci sia stato qualche problema aggiuntivo.

Come vi abbiamo segnalato, pare che Capcom rivelerà presto un nuovo gioco. Secondo quanto riportato dal noto insider AestheticGamer, però, tale opera era già pronta tempo fa, ma ha richiesto un po’ di lavoro aggiuntivo. Ciò, sommato al fatto che Sony ha deciso di “rielaborare” PS5, ha fatto slittare l’annuncio. Tale destino avrebbe colpito anche altri giochi, a quanto pare.

AestheticGamer ha inoltre deciso di chiarire il significato di “rielaborare PS5” tramite nuovi tweet. Secondo le sue parole, Sony ha reciso di “ri-pianificare un poco” la console. Non si tratterebbe però di nulla di particolarmente recente, quindi non c’è da temere che la società giapponese incontri problemi da qui all’uscita della piattaforma.

L’insider afferma di non avere tutti i dettagli ma a suo dire “vari annunci sono stati riposizionati” perché Sony ha deciso di rivelare certe feature di PS5 in modo diverso. AestheticGamer afferma di conoscere alcuni giochi che sono stati colpiti da queste decisioni, ma ovviamente non ha fatto alcun nome.

Non si tratta quindi di informazioni particolarmente utili, ma è interessante scoprire che Sony ha rielaborato la propria strategia per la next-gen: sarà accaduto dopo un evento in particolare? Per ora purtroppo potremmo solo tirare a indovinare. Non ci resta altro da fare e attenere il reveal della console: le voci di corridoio puntano a questo febbraio e la registrazione del marchio in territorio europeo potrebbe essere un valido indizio.