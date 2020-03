PS5: il periodo di uscita appare sul sito ufficiale

Mark Cerny diversi giorni fa ha mostrato le caratteristiche di PS5, sebbene la forma della console sia ancora una incognita, Sony ha ribadito che questa non subirà nessun rinvio a causa del Coronavirus e che quindi verrà rilasciata a fine di quest’anno. Il sito ufficiale si è quindi aggiornato facendo apparire un banner con la dicitura “PlayStation 5 sta per arrivare. In arrivo durante le feste natalizie del 2020″.

L’azienda giapponese ha quindi voluto ribadire per l’ennesima volta che PS5 arriverà a fine anno, anche se non si conosce ancora una data ufficiale. Come è capitato con Microsoft e la sua Xbox Series X anche la console di casa Sony approderà nelle nostre case durante la fine di quest’anno facendo quindi ben sperare per tutte quelle persone un po’ scettiche che hanno speculato su un possibile rinvio all’anno prossimo. Ud affiancare il banner poco citato è stato mostrato anche un piccolo paragrafo in cui mostri la potenza di PS5 ed i suoi punti di forza. In particolare parla dell’SSD di altissima velocità e del dispositivo sull’audio 3D.

Con queste funzionalità, PS5 consentirà agli sviluppatori di massimi la loro creatività costruendo nuovi mondi e realtà mai visti prima. Il sito inoltre ha reso disponibile un modulo da compilare per avere tutte le informazioni e novità della console via mail con l’azienda giapponese che promette di rivelare la data di rilascio, il prezzo ed i titoli di lancio il prima possibile. Vi ricordiamo infine che nell’ultimo periodo ci sono stati diversi scontri riguardanti le due console di prossima generazione e di come sia stato ribadito da alcuni sviluppatori che l’SSD di PS5 sia più importante della potenza. Possiamo quindi confermare che la sfida rimane ancora aperta e non vediamo l’ora di mettere le mani sopra a questi due nuovi progetti.

Cosa ne pensate di questa notizia? Comprerete PS5 al lancio? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti la console del colosso giapponese.