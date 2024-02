PS5 Slim a un prezzo IMPERDIBILE su eBay grazie a questo COUPON! Solo 459€!

Siete ancora alla ricerca di una PS5? Abbiamo trovato l'offerta perfetta per voi, tutto grazie a eBay che propone la PS5 Slim al prezzo speciale di 454,99€. Il merito è del codice promozionale SANVALENTINO, che vi permette di avere uno sconto aggiuntivo di 50€ sul prezzo di 504,99€, già ridotto rispetto a quello di listino.

Sony PS5 Slim, chi dovrebbe acquistarla?

È l'occasione perfetta per acquistare l'ultima console di Sony, che sia per voi o per la vostra dolce metà. Il design è più sottile rispetto a quello della console originale, ma non per questo la versione Slim è meno potente: offre le stesse capacità della sorella maggiore, in uno chassis più compatto. È perfetta se volete giocare in 4K sulla vostra TV e sfruttare tecnologia all'avanguardia come l'audio 3D, che migliora l'immersività e l'esperienza di gioco.

Grazie all'offerta speciale di eBay in occasione di una ricorrenza importante come San Valentino, PS5 Slim con disco e SSD da 1TB è in super offerta al prezzo di 454,99€, con un ulteriore sconto di 50€ rispetto al prezzo di 504,99€. Se volete acquistare per voi stessi l'ultima console di Sony, o fare il regalo perfetto al vostro partner, non fatevi scappare questa occasione!

N.B.: Non dimenticate di applicare il codice SANVALENTINO al momento del pagamento per beneficiare dello sconto di 50€!

