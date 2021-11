PS5: un ragazzo ha rischiato di morire per una compravendita

La PS5 è ormai stata rilasciata più di un anno fa, assieme alle sue controparti targate Microsoft, ossia Xbox Series X/S, lanciate quasi nello stesso giorno. Nonostante sia passato così tanto tempo, però, si fatica ancora a trovare queste console in vendita, soprattutto a prezzi ragionevoli, per motivi di cui tutti siamo a conoscenza, legati alla mancanza di materiali fisici per poter realizzare le console.

Pare che per via di ciò i fan stiano perdendo la testa, spazientiti dall’attesa che sembra ormai interminabile, arrivando a compiere azioni ben più peggiori del “semplice” bagarinaggio. È il caso di un ragazzo di soli 19 anni del Texas, negli Stati Uniti, il quale ha pubblicato un annuncio online nel quale metteva in vendita la sua PlayStation 5. L’acquirente che ha trovato la suddetta pubblicità, purtroppo, aveva in serbo una sorpresa che il giovane non si era di certo aspettato: si è presentato, infatti, con una pistola che ha usato per sparargli un colpo sui fianchi, con l’intento di rubare la console.

Per motivi ancora sconosciuti, il delinquente, dopo aver sparato il colpo e ferito il ragazzo, non si è portato con sé la PS5, lasciandola appunto al giovane. Fortunatamente quest’ultimo è stato portato in ospedale in tempo, dove è attualmente in condizioni stabili e senza alcuna ferita mortale.

Questo avvenimento è indubbiamente di un caso isolato e ben fuori dalle righe, ma è innegabile che l’utenza si stia spazientendo per via della lunga attesa per poter acquistare una delle nuove console next-gen, anche se ovviamente non si può dare la colpa di ciò a nessuno. Inoltre il problema, purtroppo, è esteso anche alla controparte PC, più nello specifico per quanto riguarda le schede grafiche, anch’esse praticamente introvabili se non a prezzi esorbitanti.