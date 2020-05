PS5 e Xbox Series X: date degli eventi di presentazione svelate da un giornalista?

PS5 e Xbox Series X sono le sorvegliate speciali di questi mesi. Anche se ancora mancano una serie di giochi di primo piano dell’attuale generazione, sopratutto per quanto riguarda Sony, gli appassionati hanno un occhio di riguardo per qualsiasi novità a tema next-gen. Sony ci ha spesso stupito con reveal improvvisi e inaspettati in formato scritto, ma oramai è arrivato il momento di una vera e propria conferenza. Quando avverrà? Ufficialmente non conosciamo le date, ma un giornalista, Jeff Grubb, ha rilasciato su Twitter un elenco degli eventi a tema videogiochi (ma non solo) ai quali parteciperà.

Uno dei primi nomi che saltano all’occhio è lo “State of PlayStation” del 4 giugno, con il quale probabilmente fa riferimento allo show Sony “State of Play”. Considerando il periodo, è altamente probabile che si tratti dell’evento di Sony dedicato a PS5. A questo si somma il 10 giugno, con il “Xboxing Day”, chiaramente riferimento alla nuova conferenza di Microsoft dedicata a Xbox Series X: già sappiamo che giugno sarà il momento della console e dei servizi, mentre a luglio toccherà alel esclusive (e nemmeno Jeff Grubb conosce la data, per ora).

Come già sappiamo, inoltre, il 12 luglio ci sarà anche l’evento di Ubisoft Forward, uno show in sostituzione del defunto E3 2020. Grubb suppone inoltre che vi sarà anche un Nintendo Direct a settembre, anche se per ora è presto per pensare a questo. L’11 giugno sarà invece il momento di EA Play Live, nel quale potremo probabilmente vedere in azione FIFA 21, MADDEN NFL 21, The Sims e altre proposte a tema EA (forse anche Anthem?).

Non mancano eventi “minori” come quello dedicato a Cyberpunk 2077 (11 giugno), Guerrilla Collective (dedicato ai giochi indipendenti, dal 6 all’8 giugno) e il Steam Game Festival (dal 9 al 14 giugno). Ovviamente quanto rivelato non è completamente ufficiale e Grubb stesso afferma subito che potrebbero esserci dei cambiamenti in qualsiasi momento.