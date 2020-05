Assassin’s Creed Valhalla, nuovi dettagli arriveranno dalla prossima conferenza Ubisoft

Quest’anno non si terrà l’E3 2020 e l’unica speranza per titoli come Assassin’s Creed Valhalla e altri giochi next-gen è rappresentata dall’organizzazione, da parte di vari sviluppatori e produttori, di eventi indipendenti che, almeno fino ad ora, sembrano aver lasciato gli appassionati con l’amaro in bocca. La società di sviluppo Ubisoft, nelle ultime settimane molto attiva dopo l’annuncio del nuovo capitolo della sue serie più famosa, ha annunciato proprio un evento digitale per questa estate.

Attraverso un tweet apparso sull’account Twitter ufficiale, Ubisoft ha annunciato Ubisoft Forward e tanto di hashtag #UbiForward. L’evento è fissato per domenica 12 luglio e servirà a presentare “notizie esclusive sui giochi, reveal e molto altro”, secondo quanto si legge nel messaggio. L’evento, annunciato come uno “showcase completamente digitale”, è previsto per le 21. Ma quali giochi possiamo aspettarci oltre a Assassin’s Creed: Valhalla?

Dopo la delusione per l’assenza di un gameplay di Assassin’s Creed Valhalla durante l’ultimo Inside Xbox nonostante gli annunci, è probabile che Ubisoft tenti di rimediare e in ogni caso la presenza del gioco ci sembra scontata essendo una delle uscite più vicine e riguardanti la next-gen. Per gli altri possibili annunci, ci sembra difficile che possano mancare Watch Dogs: Legion, nuovo capitolo della serie ambientato in una Londra distopica, Gods & Monsters, Beyond Good and Evil 2 e Skull & Bones.

In questo periodo particolarmente complicato Ubisoft si è dimostrata una delle software house più attive nei confronti dei giocatori sia con i giochi regalati sulla propria piattaforma di distribuzione Uplay sia per l’annuncio di Assassin’s Creed Valhalla, uno dei pochi in un periodo che per forza di cose non ha finito per regalare particolari sorprese. Tra gli annunci c’è anche quello del primo contenuto scaricabile del nuovo titolo della saga degli Assassini. Restando in tema, vi ricordiamo anche lo speciale Assassin’s Creed, i migliori 5 capitoli della serie.