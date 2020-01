PS5 e Xbox Series X: ecco il nuovo horror Nascence Anna’s Song

Tutti i videogiocatori del mondo negli ultimi mesi sono curiosi di vedere con i propri occhi PS5. Come sarà? Avrà la retrocompatibilità? Che giochi usciranno? Bene, se un paio di mesi fa Microsoft è riuscirà a rivelare Xbox Series X, per quanto riguarda la console nipponica bisogna aspettare ancora un pochino. Nonostante il mancato reveal, ecco che in queste ore è uscito un trailer su un gioco Horror per PC e per le due console di prossima generazione: Nascence Anna’s Song.

Sviluppato da Treehouse e Dreampainters Software, due team composti da persone che hanno lavorato per studi come Supermassive Games e Codemasters, il titolo è un’avventura grafica a tinte horror Open World. Qui di seguito potete ammirare il filmato in tutta la sua inquietudine bellezza.

Nascence Anna's Song

Il nostro protagonista sarà un fotografo il quale si è recato in questo “bel” posto per risolvere un enigma che riguarda la scomparsa di diversi abitanti della cittadina. Nei panni di questo coraggioso avventuriero, i giocatori saranno chiamati a rimettere insieme i pezzi di questo puzzle. Thomas (questo il nome del protagonista) però ha qualcosa che gli altri non hanno, un passato a dir poco turbolento.

Nonostante il gioco sia stato annunciato su PS5 e Xbox Series X, non abbiamo notato una grafica sbalorditiva da next gen ma comunque Nascence Anna’s Song può essere un titolo davvero interessante per tutti gli appassionati del genere. Inoltre gli sviluppatori hanno dichiarato che verrà supportato in futuro con diversi aggiornamenti gratuiti come l’aggiunta del ray tracing in tempo reale ed altre caratteristiche accessorie. Non abbiamo ulteriori notizie a riguardo se non che il titolo uscirà quest’anno. Vi invitiamo di conseguenza di seguire le nostre pagine per tutte le novità relative a Nascence Anna’s Song.