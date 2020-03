PS5 e Xbox Series X: Lords of the Fallen 2 è in sviluppo, uscirà su console next gen

Qualche istante fa, è stata pubblicata dal sito polacco Strefainwestorow un’intervista con il presidente di CI Games Marek Tyminski. All’interno di questa chiacchierata, Tyminski ha annunciato lo sviluppo di diverse titoli, tra i quali troviamo Sniper Ghost Warrior Contracts 2 e Lords of the Fallen 2. Per quanto riguarda quest’ultimo, il seguito del Soulslike sviluppato da Deck 13 ha avuto uno sviluppo difficile, ma nonostante questo sembra che il titolo giungerà su PS5 e Xbox Series X.

Al momento attuale, Lords of the Fallen 2 è in lavorazione presso il team di sviluppo CI Games, dopo che il titolo era nelle mani di Defiant Studios. Tyminski ha confermato durante l’intervista che il sequel del Soulslike è ancora in sviluppo e uscirà sia sulle console di prossima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X, che su PC.

Il presidente di CI Games, ha poi continuato a parlare del proprio nuovo progetto dichiarando che sono in atto nuove assunzioni all’interno dello studio, proprio per facilitare il lavori su Lords of the Fallen 2. Non è stata ancora annunciata invece la data di uscita del titolo, ma arrivando su console di prossima generazione, va da se che non uscirà prima dell’ultima parte del 2020.

Questo nuovo annuncio da parte di CI Games non fa altro che rimpolpare la lista di giochi in arrivo su PS5 e Xbox Series X. Non abbiamo ancora però, una line up di lancio ufficiale di entrambe le console next gen, ma confidiamo che nel corso dei prossimi mesi potremo ricevere nuove informazioni a riguardo. Cosa ne pensate del ritorno di Lords of the Fallen?