Psychonauts 2 è il gioco dell’anno, Phil Spencer non ha dubbi

Phil Spencer è noto nell’industria del gaming per essere una figura molto attiva sui social e che non ha mai paura di dare le sue opinioni su giochi o eventi particolari. Oggi scopriamo che il capo di Xbox ha rivelato qual è, secondo lui, il vero gioco dell’anno: non può che trattarsi di Psychonauts 2, platform di Double Fine candidato di fatti anche come Game of the Year ai The Game Awards 2021.

Non è una sorpresa che Psychonauts 2 abbia ricevuto un elogio tanto importante da Phil Spencer, soprattutto dopo le innumerevoli lodi conferite al titolo quando venne rilasciato, tra cui la nostra. Curioso invece che Spencer si sia affezionato così tanto all’opera di Double Fine piuttosto che al più recente, e valutato altrettanto positivamente, Forza Horizon 5. Ha rivelato la sua preferenza proprio in un video pubblicato sul canale ufficiale di Larry Hryb, Major Nelson, in cui ha spiegato che il suo personale premio di GOTY del 2021 va proprio a Psychonauts 2.

Potete giocare a Psychonauts 2 anche grazie a Xbox Game Pass: potete abbonarvi per 1 mese o 3 mesi e giocarlo su Xbox Series S.

Spencer ha poi affermato di credere che è il gioco migliore mai realizzato di Double Fine. Nel video ha affermato che “per come la vedo io, da fan di Double Fine, è il miglior gioco che abbiano mai realizzato”. La premiazione di Phil Spencer, tuttavia, non è la prima e non sarà l’ultima: questi mesi sono particolarmente importanti per il settore del gaming dato che ci sono stati i Golden Joystick Awards e arriveranno a breve i The Game Awards 2021.

Durante la prima cerimonia, peraltro, sono giunti anche due premi molto particolari: il PC è stato definito come la piattaforma da gaming migliore di tutti i tempi, mentre Dark Souls è stato premiato come il miglior gioco di sempre, scatenando però non poche critiche. Staremo a vedere quali altre sorprese ci aspettano con la cerimonia di Geoff Keighley, dove peraltro Psychonauts 2 è tra i concorrenti per il Game of the Year. Quale pensate sarà il gioco dell’anno 2021? Fatecelo sapere commentando in calce.