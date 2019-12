Resident Evil 2 Remake, nella demo adesso si può sentire la “voce” di Nemesis

Con l’annuncio del remake del terzo capitolo avvenuto durante l’ultimo State of Play, Capcom sembra stare aggiornando Resident Evil 2 Remake per dare una continuità tra i due capitoli e costruire così un “ponte” in vista dell’episodio che vede come protagonista Jill Valentine. Il 12 dicembre scorso la demo Resident Evil 2 R.P.D. è stata rilasciata sul Microsoft Store, si tratta essenzialmente della stessa versione di prova che Capcom aveva distribuito prima dell’uscita del secondo capitolo (la 1-shot demo) ma senza il limite temporale di 30 minuti.

All’apparenza la demo non sembrava contenere nessuna particolare novità o differenza rispetto alla versione precedente ma l’utente YouTube Suguru Misato ha mostrato un video che effettivamente dimostra che una piccolissima aggiunta è stata introdotta e lega Resident Evil 2 Remake al terzo episodio. Avvicinandosi al cancello principale della stazione di polizia di Raccoon City, dov’è ambientata circa metà del gioco, è possibile sentire la “voce” di Nemesis, il nemico principale del terzo episodio.

Nemesis pronuncia infatti la parola S.T.A.R.S., l’unica che sembra essere in grado di articolare e riferimento ossessivo al suo obiettivo principale, proprio l’unità speciale della polizia di Raccoon City. Nel corso di Resident Evil 3, infatti, Nemesis, una variante più intelligente e agile del Tyrant, insegue costantemente Jill per le strade e le ambientazioni di un’intera città ormai nel bel mezzo di un’apocalisse zombie. Se volete sapere cos’è realmente Nemesis o rinfrescarvi la memoria sulla storia del terzo capitolo potete leggere il nostro approfondimento a riguardo.

Questo non è però l’unico indizio che lega i due remake. Negli ultimi giorni è stata rivelato anche il contenuto di un achievement che era apparso durante il mese di novembre e inizialmente anonimo nella version Steam di Resident Evil 2 Remake. Questo obiettivo si può sbloccare leggendo una lettera di Jill Valentine anche se al momento questo oggetto non sembra proprio essere stato aggiunto al gioco. L’ipotesi principale è che il secondo capitolo possa avere un DLC che faccia da ponte tra secondo e terzo capitolo. Resident Evil 3 Remake arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 3 aprile del 2020 e conterrà anche Resistance, la modalità online per cinque giocatori.