Con i Prime Day 2022, una due giorni di sconti a dir poco fuori di testa dedicata agli abbonati del servizio di Amazon, sono arrivate anche una marea di offerte sui videogiochi. Una delle più interessanti è sicuramente quella che vede come protagonista Resident Evil Village, con il capolavoro di Capcom che è per l’occasione disponibile a soli 23,99 euro nella sua versione più ambita, ossia quella per la potente PS5.

Portarsi a casa grazie ai Prime Day 2022 Resident Evil Village per PS5 a poco più di 20 euro è del resto un vero e proprio affare. Come riporta anche la nostra recensione, infatti, si tratta di “un ottimo sequel del precedente capitolo, nonché un perfetto “episodio di mezzo” e uno fra i migliori capitoli della serie canonica. Capcom è riuscita nell’arduo compito di bilanciare al meglio le dinamiche di gioco alternando momenti dall’elevato tasso adrenalinico a situazioni molto più in linea con i canoni della serie, basate sul generare un costante senso di tensione nel giocatore”. Insomma, se amate gli horror o i videogiochi in generale non potete proprio farvi scappare Resident Evil Village a soli 23,99 euro durante questi Prime Day 2022.

Per rimanere aggiornati su tutte le migliori scontistiche, che non si esauriscono ovviamente al solo Resident Evil Village a poco più di 20 euro, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buon shopping!

