Scorn: annunciato il mese d’uscita

Uno dei giochi più misteriosi dell’ultimo periodo è sicuramente Scorn. Il titolo è in sviluppo presso il team serbo Ebb Software oramai da diverso tempo: venne annunciato nel 2014, con una campagna Kickstarter che cominciò lo stesso anno. Il titolo è rimasto in sviluppo dunque per oltre 7 lunghi anni, ma oramai ci siamo: il team di sviluppo ha finalmente annunciato il mese di uscita e questa volta sembra essere quello buono.

Scorn, d’altronde, ha saputo attirare subito l’attenzione di diversi fan. Purtroppo per diverso tempo è rimasto nell’ombra, alternando solamente annunci di piccolo conto, senza però affermare mai con precisione la data di uscita, né di lancio. Tutto è cambiato nel corso del 2020, quando il team di sviluppo annunciò la piattaforma di destinazione, Xbox Series X e Xbox Series e di aver stretto un accordo con Microsoft per il lancio del gioco in esclusiva temporale. Purtroppo, anche in quel caso, nessun annuncio in merito alla release: discorso diverso però oggi.

Nel corso delle ultime ore, infatti, l’account Twitter ufficiale di Scorn ha divulgato un piccolo teaser. “L’incubo inizia a ottobre 2022”, si legge nel testo che accompagna il video. Si tratta quindi di una conferma ufficiale: l’avventura survival horror in esclusiva Xbox (ma che arriverà comunque su PC al lancio) debutterà il prossimo anno. Questo, ovviamente, al netto di eventuali altri imprevisti che potrebbero ritardarne l’arrivo e a cui oramai siamo abituati, soprattutto considerando i tempi che viviamo.

The nightmare begins October 2022. pic.twitter.com/1qzF92w3p9 — Scorn (@scorn_game) December 10, 2021

Se Scorn si prepara al debutto, un gioco annunciato di recente invece è decisamente lontano dall’uscita. Parliamo ovviamente di Star Wars Eclipse, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe non vedere la luce prima di cinque o sei anni. Non è forse tempo ora di rivedere come l’industria annuncia i giochi?