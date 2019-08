Sea of Thieves: gratis per pochi giorni il set a tema Halo, ecco come ottenerlo

Sea of Thieves segue l'esempio di Gears 5 e propone un set di contenuti gratuiti a tempo limitato e a tema Halo: ecco come fare per ottenerlo.

Se siete grandi fan di Sea of Thieves e non vi dispiace la serie di sparatutto futuristici Halo, allora abbiamo una bella notizia per voi. Rare ha reso disponibile un pacchetto di contenuti cosmetici per il proprio simulatore di pirateria ispirati alla creazione di Bungie e 343 Industries. Si tratta di un set “Spartan” per la vostra nave e ottenerlo è facilissimo.

Tutto quello che dovete fare è connettervi entro la mezzanotte tra il 24 agosto e il 25 agosto e giocare per cinque minuti nella modalità Avventura o nella modalità Arena. Fatto ciò, dovrete attendere fino a 72 ore per vedervi recapitare all’interno delle vostre casse di personalizzazione tutti gli elementi cosmetici in stile Halo compresi in questa promozione. Senza quindi alcun costo potete ottenere vari oggetti extra. Potete vedere un’anteprima dei premi nell’immagine promozionale qui sotto.

Non si tratta dell’unica collaborazione tra Halo e un’altra IP first party di Microsoft. Come abbiamo potuto scoprire durante l’Inside Xbox, Gears 5 proporrà un Halo Character Pack che introdurrà vari elementi cosmetici e alcuni personaggi all’interno della modalità multigiocatore del titolo di The Coalition.

Per quanto riguarda Sea of Thives, vi ricordiamo che è stato da poco introdotto un nuovo pacchetto di contenuti, Dark Relics, di cui vi abbiamo parlato a questo indirizzo. Oltre a nuove missioni, questo aggiornamento segna l’inizio di una serie di update pubblicati con maggiore regolarità e chiarezza. L’intenzione di Rare è di comunicare con la propria community in modo efficacie e regolare. Diteci, cosa ne pensate di queste aggiunte?