Sega UFFICIALE, nuova mini-console con 36 giochi: i dettagli

Il mese scorso SEGA ha festeggiato i 60 anni dell’azienda Giapponese annunciando diversi nuovi progetti tra cui: una versione mini del Game Gear, e FOG Gaming; un servizio dedicato esclusivamente alle sale giochi giapponesi. Quest’ultimo sembrava essere un’annuncio rivoluzionario, che ha subito fatto volare con la fantasia gli appassionati che sperano nel ritorno della società di Tokyo nel produrre nuove console, speranza spenta subito dalla stessa azienda.

Ma gli annunci non sembrano essere finiti qua, dato che nella giornata di oggi SEGA ha presentato Astro City Mini, un’ennesima console in miniatura dedicata a riprodurre ben 36 titoli da sala giochi. Il design di questa mini console si rifà ai cabinati moderni che si possono trovare negli Arcade giapponesi e sarà dotata di: uno schermo a colori, una plancia di controllo dotata di uno stick e otto pulsanti azione, uscita HDMI, due porte USB A, una presa Micro USB e una porta jack per cuffie.

Al momento SEGA non ha voluto svelare l’intera libreria che si potrà giocare sull’Astro City Mini, ma tra i giochi che sono stati confermati possiamo trovare dei grandi classici delle sale giochi come per esempio: Alien Syndrome, Alien Storm, Golden Axe, Golden Axe The Revenge of Death Adder, Columns II, Dark Edge, Puzzle & Action Tant-R, Virtua Fighter, Fantasy Zone e Altered Beast.

SEGA Astro City Mini uscirà solamente in terra nipponica verso fine 2020 e verrà venduto al prezzo di 12.800 Yen, all’incirca un centinaio di Euro. Cosa ne pensate di questa nuova console mini targata SEGA? Sperate che un giorno possa arrivare anche da noi in Italia, magari insieme al Game Gear Mini? Diteci cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.