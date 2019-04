Miyazaki deride i giocatori grazie a una mod di Sekiro

Sekiro non è un gioco semplice e morire è la norma: ora, Miyazaki riderà di noi ogni volta che verremo sconfitti, grazie a uno mod di un appassionato.

Onestamente, non sappiamo quante volte abbiamo detto che Sekiro: Shadows Die Twice non è un gioco facile. Morire e ritentare è parte dell’esperienza e, a meno che siate streamer famosi, tutto avviene nella segretezza della vostra dimora. Nessuno sa quante volte siete stati sconfitti e nessuno può prendersi gioco di voi. Be’, nessuno tranne Hidetaka Miyazaki.

Un giocatore, chiamato Ashina No Nanashi, ha creato una mod per la versione PC del gioco di FromSoftware: “Death Screen – Miyazaki’s Smile”. Il nome vi farà già intuire di cosa stiamo parlando. Questa mod sostituisce la classica schermata di morte con un’immagine di Miyazaki che sorride sornione. Quando lo schermo diventa completamente rosso, un nuovo set di caratteri giapponesi crea una frase che può essere tradotta con “proprio come previsto”.

Potete trovare e scaricare la mod a questo indirizzo. Forse i giocatori più bravi potrebbero non vedere mai la schermata di morte in Sekiro: Shadows Die Twice, ma i comuni mortali possono ora farsi sbeffeggiare dal Miyazaki in persona. Forse questo sarà un incentivo a migliorare e a diminuire il numero di game over nel gioco.

Se ancora state faticando a completare il gioco, in ogni caso, vi veniamo in aiuto con le nostre guide ai boss e con la guida completa a tutto il gioco. Diteci, cosa ne pensate dell’ultima opera di FromSoftware? Credete che sia veramente difficile, oppure trovate che Bloodborne e Dark Souls proponevano un livello di sfida ben più elevato?