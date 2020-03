Shadow of the Colossus (PS4), la Guida Completa

Dopo tanti anni ritorna, con un motore grafico completamente rinnovato, Shadow of the Colossuss, l’esclusiva Sony che sembra non smettere mai di stupire. La versione remake per PS4 uscita nel 2018 aggiorna e aggiunge segreti ai tanti già presenti nella prima versione del 2006 arrivata su PS2. Lucertole, frutti e santuari accolgono ora anche le monete, un altro collezionabile sparso nel mondo di gioco e che sblocca una misteriosa porta sotto le fondamenta del Santuario del Culto.

Shadow of the Colossus è un gioco che non ha bisogno di presentazioni. Creato da Fumito Ueda fa parte di una trilogia di titoli che qualsiasi videogiocatore dovrebbe giocare almeno una volta nella vita, ovvero i giochi creati dal Team ICO che contano, insieme a Shadow of the Colossus anche ICO e The Last Guardian.

In Shadow of the Colossus il giocatore, nei panni di un viandante errante di nome Wander, dovrà mettersi alla ricerca di 16 gigantesche creature chiamate Colossi per riportare in vita l’amata Mono. In un viaggio silenzioso a cavallo in una landa tanto desolata quanto affascinante, Wander scoprirà che i Colossi non sono quello che sembrano e che anche il più nobile degli intenti ha un prezzo troppo alto da pagare.