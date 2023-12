Sonic Superstars, l'edizione PS5 in sconto a soli 29€!

Siete alla ricerca di nuovi titoli con cui espandere la vostra libreria PS5, oppure desiderate regalare un gioco a un vostro caro per Natale e volete rimanere sotto il budget dei 30 euro? Oltre a consigliarvi di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato interamente ai giochi PlayStation da mettere sotto l'albero vi segnaliamo che Sonic Superstars è in offerta su Amazon a soli 29,98€, con la consegna prevista prima di Natale!

Sonic Superstars, chi dovrebbe acquistarlo?

Consigliato non solo agli storici fan di Sonic, Superstars è, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, un platform 2D che può appassionare anche coloro che desiderano un'esperienza di gioco classica e dallo stile retrò, ma con una grafica attuale e un gameplay estremamente fluido. SEGA, infatti, ha volutamente seguito l'ideologia dei primi e storici titoli della serie, creando un gioco che conserva l'essenza delle sue radici dopo la recente incursione open world dell'apprezzato e controverso Sonic Frontiers.

Sonic Superstars offre non solo un tuffo nella nostalgia per i fan di lunga data, ma rappresenta anche un'opzione interessante per gli amanti del genere platform che cercano esperienze di gioco più tradizionali. Inoltre, la sua natura cooperativa lo rende anche un'ottima scelta per chi vuole godersi il gioco sul divano in compagnia; questo aspetto è particolarmente prezioso oggi, considerando che le esperienze di gioco coop offline sono diventate rare, superate quasi interamente dai multiplayer competitivi e online.

Insomma, Sonic Superstars è un titolo che farà divertire per ore non solo i fan dell'iconico riccio, ma tutti gli appassionati del genere platform e persino i videogiocatori più piccini grazie al gameplay accessibile per tutti. Non possiamo, quindi, non consigliarvelo, soprattutto a un prezzo così scontato rispetto agli originali 59,99€!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

