Sempre ben più lontano dall’essere davvero tra di noi, Star Citizen resta comunque un fenomeno interessante all’interno del mondo dei videogiochi. Una mosca bianca, un qualcosa che probabilmente è irripetibile e tutto ciò emerge dai numeri, che sono riportato sul sito ufficiale di Robert Space Industries e che testimoniano quanto sarà difficile fare meglio nel corso del prossimo futuro, ma probabilmente anche nei prossimi anni.

Partiamo dai finanziamenti: al momento Star Citizen ha racimolato la cifra record di 551 milioni di Dollari. E a questo punto non ci sono più dubbi: il gioco di casa Robert Space Industries è il più finanziato in assoluto, visto che siamo nell’ordine del mezzo miliardo. Si tratta di un quantitativo di denaro che spesso neanche i tripla A riescono a ricevere durante il loro sviluppo. Certo, è anche vero che questa cifra è stata raccolta nel tempo, ma è comunque impressionante.

Altro numero sicuramente interessante riguarda il numero degli utenti registrato. E anche in questo caso si tratta di una cifra che difficilmente tutti i videogiochi possono raggiungere. Parliamo infatti di oltre 4 milioni di utenti, che hanno scelto di solcare i cieli e provare l’avventura proposta da Robert Space Industries. Nel corso dei prossimi mesi questi numeri probabilmente si alzeranno ancora e sarà praticamente impossibile riuscire a superarli. Un traguardo raggiunto anche con tante polemiche, soprattutto su una data di uscita che ancora latita e che gli utenti vorrebbero conoscere il prima possibile.

Star Citizen è attualmente ancora in uno stato di work in progress, ma non per questo non si può provare. Collegandovi al sito ufficiale avrete modo di provare le varie esperienze messe a disposizione dei giocatori. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

