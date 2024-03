Prezzo RIDICOLO per Star Trek Prodigy: Supernova per PS5! Solo 9€!

A tutto il fandom di Star Trek, c'è un'offerta imperdibile per voi su Amazon! Il videogioco Star Trek Prodigy: Supernova in versione PS5 è ora disponibile al prezzo ridicolo di 9,98€, grazie a uno sconto dell'80% sul prezzo originale di 49,99€. Il gioco vi farà vivere un'avventura nei panni di Dal R'El e Gwyndala, dove dovrete salvare il vostro equipaggio perduto; potrete affrontare l'avventura sia in modalità singola che in coop a 2 giocatori, esplorando mondi alieni ricchi di rompicapi e sfide, per il massimo del divertimento!

Star Trek Prodigy: Supernova, chi dovrebbe acquistarlo?

Star Trek Prodigy: Supernova è il gioco perfetto per gli appassionati di Star Trek che vogliono vivere un'avventura videoludica che li faccia immergere nell'universo narrativo che tanto amano. Il gioco vi metterà di fronte a enigmi da risolvere e combattimenti avvincenti contro eserciti di robot letali, offrendovi anche la possibilità di affrontare le sfide con un amico grazie alla modalità cooperativa da 2 giocatori. Ovviamente, se volete scoprire la storia e i suoi segreti in solitaria, potete farlo in modalità giocatore singolo.

Il gioco offre un susseguirsi di emozioni grazie ad appassionanti missioni di salvataggio, esplorazione di mondi alieni ostili e un primo contatto con nuove specie aliene, tutte caratteristiche che soddisferanno di certo il desiderio di avventura e di ignoto che caratterizza i fan di Star Trek, compresi i più appassionati. Nemici letali aumentano ancor di più la tensione e il livello di sfida di un gioco che non può mancare nella collezione di un vero appassionato della saga!

Approfittate quindi dell'incredibile offerta Amazon su Star Trek Prodigy: Supernova per PS5, ora disponibile a soli 9,98€ invece di 49,99€, con uno sconto dell'80%. Si tratta senza dubbio di un'opportunità eccezionale per tutti i fan di Star Trek, che potranno divertirsi per diverse ore con un videogioco avvincente che li catapulterà nel loro universo narrativo preferito!

