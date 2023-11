Street Fighter 6: l'edizione PS5 non è mai stata così conveniente! -47%

Ci troviamo nel pieno del Black Friday 2023 di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su uno dei giochi picchiaduro più apprezzati degli ultimi anni. Potrete, infatti, approfittare del prezzo più basso a cui sia mai stato disponibile Street Fighter 6 per PS5, pagandolo solamente 36,99€ invece di 70,20€!

Street Fighter 6, chi dovrebbe acquistarlo?

Street Fighter 6 è un titolo estremamente consigliato soprattutto agli appassionati della storica saga Capcom, giacché questa nuova iterazione offre un roster ricchissimo e una revisione completa dei controlli e delle mosse, rendendo il variegato cast di Street Fighter 6 affascinante anche per i fan di lunga data.

Nonostante ciò, non parliamo di un must solo per i veterani della serie: Street Fighter 6 è altrettanto consigliato a tutti gli amanti dei picchiaduro. Il titolo, infatti, è stato progettato in modo evidente per accogliere anche nuovi giocatori, eliminando eventuali preoccupazioni legate alla complessità del gameplay che potrebbero aver impedito di apprezzare appieno i capitoli precedenti della saga.

Street Fighter 6 offre una grafica straordinaria e dettagliata che offre un'immersione totale nell'universo del combattimento; ogni personaggio è stato riprodotto con attenzione ai dettagli, dai movimenti distintivi alle espressioni facciali che riflettono la loro determinazione durante gli scontri. Questo aspetto visivo, combinato con le numerose modalità di gioco presenti in Street Fighter 6, ha ricevuto ampio consenso da parte del pubblico e della critica tanto che nella nostra recensione lo abbiamo premiato con un sonante 9.

Insomma, Street Fighter 6 è un titolo davvero imperdibile se apprezzate i picchiaduro, soprattutto a questo prezzo: grazie al Black Friday di Amazon potrete risparmiare il 47% sul suo prezzo più basso di 70 euro. Considerando quanto sia raro che i giochi Tripla A, in particolar modo per PS5, scendano sotto i 50 euro, poterlo pagare solamente 36,99€ è un affare davvero unico.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

