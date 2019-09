The Last of Us 2 sarà su due Blu Ray, è confermato

The Last of Us 2 sarà su due dischi Blu Ray, è stato confermato ufficialmente da Neil Druckmann, game director del gioco. Ecco i dettagli.

Dopo l’annuncio della data di uscita di The Last of Us 2 e delle sue edizioni speciali, una catena americana ha segnalato che la confezione del gioco avrebbe incluso due dischi Blu Ray, come vi avevamo segnalato. Ora, tramite un’intervista rilasciata da Neil Druckmann stesso (game director del gioco), abbiamo la conferma che sarà proprio così.

Vediamo le parole di Druckmann, in traduzione: “È [un progetto] così ambizioso che il gioco non entra in un solo Blu Ray, è su due dischi. È così ambizioso che abbiamo deciso di renderlo unicamente single player. Non ci sarà multiplayer in The Last of Us 2. Volevamo usare tutte le risorse per renderlo il più grande gioco che abbiamo mai creato.”

Si tratta di un evento molto raro in questa generazione; è accaduto per esempio con Red Dead Redempion 2, ma si tratta di un titolo open world, molto grande: The Last of Us 2 avrà una struttura più lineare (per quanto maggiormente aperta rispetto al primo capitolo). Per ora, comunque, non abbiamo informazioni legate all’effettivo contenuto dei due dischi e alla divisione dei dati: è possibile che uno serva per una grossa istallazione e l’altro per giocare.

Per quanto riguarda la mancanza del multiplayer, Druckmann ha assicurato che il team di sviluppo è un fan della modalità Fazioni del primo titolo tanto quanto lo siamo noi giocatori, e che attualmente qualcosa è in sviluppo, ma non sarà parte di The Last of Us 2. Potete trovare tutti i dettagli in merito nel nostro articolo dedicato. Infine, lo sapete che i nemici umani avranno tutti un nome e dei sentimenti? Druckmann ci ha spiegato cosa significherà per il gioco e per i giocatori.