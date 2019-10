The Last of Us 2: ideata versione LEGO di Joel ed Ellie

The Last of Us 2 si trasforma in formato LEGO tramite la mente di un noto artista. Ecco la sua creazione e la risposta di Neil Druckmann.

In queste settimane The Last of Us 2 è stato al centro della cronaca: il titolo di Naughty Dog si è svelato al pubblico con tanti nuovi dettagli. Abbiamo avuto modo di scoprire, ad esempio, quanto sarà grande il gioco rispetto al primo capitolo, nuove tecniche pensate per rendere più profondo il gameplay e le nuove capacità dei compagni. In poche parole, The Last of Us 2 sembra veramente interessante.

Un titolo di questo tipo non può non ispirare molti creativi nella realizzazione di fan art. Una in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico: Adam Middleton, artista presso WETA (Il Signore degli Anelli, Mad Max) ha realizzato una versione LEGO proprio di Ellie e Joel in versione The Last of Us 2. Potete vedere l’immagine qui sotto.

L’immagine è stata notata anche da Neil Druckmann, director di The Last of Us 2, che l’ha condivisa su Twitter con il seguente commento: “Suvvia, Lego. Sai di desiderarlo anche tu”. Ovviamente il tono dello sviluppatore è scherzoso ma fa ben intendere come non sarebbe affatto un dispiacere per Naughty Dog vedere una propria creazione in formato LEGO.

I mattoncini colorati hanno invaso moltissime altre IP, comprese quelle del mondo del videogame. Diteci, come lo vedreste un videogame di The Last of Us in formato completamente LEGO? Lo giochereste?