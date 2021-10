The Witcher 3 gira da dio su Steam Deck: la prova di CD Projekt Red

Ci avviciniamo sempre più verso il lancio ufficiale di Steam Deck, la nuova console portatile annunciata da Valve nel corso di questa estate, e CD Projekt Red ha voluto offrire ai giocatori dei video dimostrativi di come il dispositivo riesca a gestire capolavori open world come The Witcher 3 senza problemi.

Steam Deck si prefigura come una intrigante alternativa al mercato PC portando in portabilità un po’ tutta la libreria di Steam. Le potenzialità sono davvero interessanti, e per ora, da quanto dicono i fortunati che hanno già provato la console, sembra che i tanti titoli tripla A compatibili con l’architettura hardware del dispositivo riescano a girare senza problemi. Anche CD Projekt Red ha messo in mostra le doti di Steam Deck condividendo sui social dei video di prova con The Witcher 3.

L’account Twitter ufficiale di The Witcher ha esordito così nella giornata di ieri: “Apri un portale nel mondo e gioca a The Witcher 3: Wild Hunt ovunque tu vada una volta che Steam Deck è uscito!“. La versione di gioco vita tra le mani del fortunato tester di CD Projekt Red è ovviamente quella current-gen, disponibile nella libreria di Steam. Sebbene non si possa godere di effetti grafici e performanti di ultima generazione, è impressionante vedere come con uno schermo così piccolo tra le mani si riesca a fruire di un capolavoro simile con una ottima qualità per la risoluzione.

Open a portal into the world and play The Witcher 3: Wild Hunt wherever you go once Steam Deck is out!

Check out the footage of the current-gen version of the game running on Steam Deck 👇 pic.twitter.com/3IdIC2zGZJ

— The Witcher (@witchergame) October 6, 2021