The Witcher 3 in prima persona è ancora più esaltante

Esiste una mod di The Witcher 3 Wild Hunt che consente di giocare al titolo di CD Projekt Red in prima persona come Skyrim di Bethesda o lo stesso Cyberpunk 2077 della casa di sviluppo polacca. Installando questa mod l’immersione in gioco dovrebbe essere ancora più esaltante.

La mod First Person Mode era stata già pubblicata nel 2017 dal modder SkacikPL, ma quella di cui parleremo in questo articolo è una riedizione a cura del modder Extreme-Dotneting pubblicata nelle scorse ore con l’intento di risolvere alcuni glitch: la mod si chiama First Person Camera Reworked Mod, ed è disponibile su Nexusmods a questo indirizzo. La First Person Mode implementa in The Witcher 3 un campo visivo in prima persona personalizzabile su diversi fronti: FOV, assi X e Y del mouse ed effetti vari, tutti in grado di garantire una maggiore immersione in gioco.

La First Person Mode di The Witcher 3 installa anche delle funzioni utili per il combattimento e l’esplorazione: c’è un supporto sperimentale al combattimento con la visuale in prima persona, ma è presente anche una do not disturb mode che permette ai giocatori che controllano Geralt di evitare ogni combattimento per una maggiore immersione nell’esplorazione. La riedizione First Person Camera Reworked Mod cerca di migliorare alcuni di questi elementi con dei fix oculati. Così si legge dalla descrizione su Nexusmods: “[Questa mod] rende il controllo [in prima persona] più comodo e risolve alcuni problemi, come la visualizzazione delle spade, delle balestre e gli spostamenti della telecamera durante le diverse azioni (per esempio, gli attacchi o lo sprint), e durante l’uso dell’istinto del Witcher.” Potete vedere la nuova mod in funzione nel video sottostante.

Il franchise di The Witcher, dopo l’esplosione avuta proprio con The Witcher 3 e culminata con la serie TV, sta per allargarsi con nuove produzioni annunciate durante lo scorso WitcherCon tra cui la stagione 2 della serie targata Netflix e un anime prequel. Per celebrare la serie TV arriveranno anche nuovi DLC gratuiti del gioco di CD Projekt Red, mentre si vocifera che l’azienda sia al lavoro sul franchise dopo l’apertura di nuovi studi.