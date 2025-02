Trasforma la tua PS5 in un centro multimediale con il telecomando media PS5 in OFFERTA! - 24%

Se state cercando un modo pratico ed elegante per gestire i vostri contenuti multimediali su PlayStation 5, questa è l’occasione giusta. Su Amazon, il telecomando media PS5 è disponibile a soli 21,99€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo mediano di 29,99€. Un'opportunità imperdibile per chi desidera un’esperienza di intrattenimento più fluida e intuitiva.

Telecomando PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo telecomando ufficiale Sony è progettato per offrire massima comodità e facilità d’uso. Grazie ai suoi tasti dedicati per le app, potete accedere a Disney+, Netflix, Spotify e YouTube con un solo tocco, anche quando la console è spenta. Non sarà più necessario accendere il controller per navigare nei contenuti: basterà usare il telecomando media PS5 per una gestione semplice e immediata.

Oltre ai tasti per le app, il telecomando è dotato di comandi multimediali dedicati che vi permettono di riprodurre, mettere in pausa, mandare avanti o indietro rapidamente i contenuti, garantendo un controllo totale sulla vostra esperienza di visione.

Un altro grande vantaggio del telecomando media PS5 è la sua perfetta integrazione con la console. Basta accendere la PS5 e navigare nei menu direttamente con il telecomando, senza dover toccare il DualSense. Inoltre, grazie al trasmettitore IR integrato, è possibile regolare il volume, accendere o spegnere il televisore senza bisogno di un secondo telecomando.

Con uno sconto del 24% e un prezzo di soli 21,99€, questo telecomando media per PS5 è la scelta perfetta per chi vuole migliorare la gestione dei contenuti multimediali senza rinunciare alla qualità e alla praticità. Non lasciatevi sfuggire questa promozione su Amazon, le scorte potrebbero esaurirsi in fretta! Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori accessori PS5 per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon