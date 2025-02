Tre giochi da giocare su Steam Deck questa settimana (10 - 16 febbraio)

Steam Deck, il celebre PC handheld di Valve, ha aperto le porte del PC gaming anche a chi, normalmente, si è sempre rivolto al mondo delle console per la loro immediatezza. SteamOS, difatti, offre un'esperienza totalmente "senza pensieri", dove al giocatore viene richiesto semplicemente di scaricare il software dallo store di Valve e cominciare a giocare, senza preoccuparsi di null'altro.

Ovviamente Steam Deck non è solo questo, soprattutto in virtù della community che gravita attorno al celebre PC handheld di Valve che continua a offrire soluzioni per personalizzare l'esperienza finale in maniere davvero incredibili, ma proprio grazie a questa immediatezza ha permesso a moltissimi giocatori di scoprire alcuni titoli che, vuoi per la portabilità di Steam Deck vuoi per il fatto che offre una libreria di dimensioni abnormi, si sposano perfettamente con la filosofia alla base dell'handheld di Valve.

In questa rubrica abbiamo deciso di farvene conoscere tre. Non importa se sono giochi celebri o perle nascoste, l'importante per noi è che girino squisitamente bene su Steam Deck, offrendo un'esperienza perfetta senza bisogno di "aiutini aggiuntivi" per esprimere appieno il loro potenziale.

Kingdom Come Delvierance II

La seconda avventura di Henry di Skalika è un titolo immenso e dai valori produttivi encomiabili (vi lasciamo qui la nostra recensione), ma l'aspetto, forse, più apprezzabile e l'ottimo lavoro di ottimizzazione svolto da Warhorse Studios per permettere alla loro seconda opera di essere apprezzata su ogni piattaforma e con, quasi, ogni configurazione hardware.

Su Steam Deck, difatti, oltre a essere verificato, Kingdom Come Deliverance II si comporta dannatamente bene, proponendo una mescola di dettagli medi e bassi che permettono di godere appieno della Boemia di Warhorse anche sul piccol oschermo di Steam Deck, oltre a garantire 30 FPS stabili per tutta la durata dell'avventura, con picchi a 45 FPS in tutte le situazioni meno affollate. Insomma se non lo avete ancora acquistato, vi consigliamo di sfruttare le offerte di Instant Gaming e farlo vostro il prima possibile.

Marvel's Spider-Man 2

Alla sua uscita, lo scorso 30 gennaio, la seconda avventura di Spider-Man su PC mostrava evidenti problemi di ottimizzazione e stabilità, i quali ne hanno afflitto le valutazioni degli utenti durante i primi giorni dalla sua uscita. ora però la situazione è cambiata.

Su quanto sia meritevole da giocare la seconda avventura di Peter e Miles lasciamo parlare la nostra recensione, ma per quanto riguarda Steam Deck, il titolo si comporta in maniera analoga al suo predecessore, garantendo tra i 30 e i 40 FPS stabili e permettendo di sfruttare la tecnologia FSR per aumentare le performance senza inficiare troppo la resa grafica, anche grazie al piccolo schermo di Steam Deck. Insomma se stavate aspettando il momento giusto per giocarvi la nuvoa avventura del tessi-ragnatele sull'handheld di Valve, le offerte di Instant Gaming potrebbero convincervi del tutto a effettuare l'acquisto.

Civilization VII

La nuova opera targata 2K è finalmente arrivata e nella nostra recensione trovate ogni dettaglio in merito al perché sia meritevole di essere giocato anche dai non amanti del genere. La cosa migliore, però, è che il titolo è stato "verificato per Steam Deck", permettendo di essere fruito sia in mobilità che con tastiera e mouse su un monitor esterno.

Civilization VII, difatti, oltre a garantire un comparto grafico che si sposa molto bene con il piccolo schermo di Steam Deck, grazie a una configurazione predefinita che mescola a dovere dettagli medi e bassi, garantisce ottime performance (con un frame rate sempre stabile a 30 FPS ma con la possibilità di aumentarlo lavorando di fino sulle impostazioni grafiche) e, soprattutto, l'estrema versatilità data dal poterlo giocare con il controller integrato, con il touch screen, con il touchpad o, sfruttando un HUB esterno, con tastiera e mouse collegati direttamente all'handheld di Valve. Ovviamente, collegando Steam Deck a un monitor esterno, potrete sfruttare tastiera e mouse per giocarci comodamente su di una scrivania. Insomma, se amate questo tipo di produzioni in mobilità, Civilization VII potrebbe fare al caso vostro, soprattutto in virtù delle ottime offerte di Instant Gaming.