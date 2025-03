Nostalgia a basso prezzo: rigioca i classici con questa console sotto i 44€

Siete appassionati di retrogaming alla ricerca di un modo economico per rivivere i grandi classici? La TRIMUI R36S potrebbe essere la soluzione perfetta. Questa console portatile, disponibile a meno di 44€, offre un'esperienza di gioco straordinaria con una libreria potenzialmente infinita di titoli retrò. Grazie alla sua memoria da 64GB, permette di archiviare fino a 15.000 giochi, offrendo ore di divertimento senza fine. Il tutto è disponibile su Aliexpress con un'offerta di benvenuto riservata ai nuovi utenti, quindi è meglio approfittarne finché dura!

TRIMUI R36S, chi dovrebbe acquistarla?

La TRIMUI R36S è progettata per il massimo comfort durante il gioco in mobilità. Con uno schermo IPS da 3,5 pollici e una risoluzione di 640x480, la console garantisce immagini nitide e colori vivaci, migliorando l'esperienza visiva dei titoli classici. Il suo design compatto e leggero la rende perfetta da portare ovunque, mentre la batteria da 3500 mAh assicura fino a 8 ore di autonomia con una ricarica di appena 2 ore, grazie alla porta USB-C.

Dal punto di vista hardware, la TRIMUI R36S è equipaggiata con una CPU RK3326 quad-core Cortex-A35 da 1,5GHz e una GPU Mali-G31MP2, garantendo ottime prestazioni per l’emulazione di piattaforme storiche come PlayStation 1, NeoGeo, MAME, Nintendo 64 e molte altre. Inoltre, il sistema operativo basato su Linux offre una grande versatilità e supporta software open-source, ampliando le possibilità di personalizzazione e migliorando l’esperienza di gioco.

Oltre ai suoi potenti componenti, la console include funzioni moderne come il supporto al multiplayer online, lo streaming multimediale e un’interfaccia intuitiva per la gestione dei giochi. Per chi desidera una console economica ma performante, in grado di offrire un viaggio nella storia del gaming, la TRIMUI R36S rappresenta un'opzione imperdibile. Se volete rivivere i classici senza spendere una fortuna, questa console è la scelta giusta per voi.

