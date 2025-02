Two Point Museum: prenotalo ora con il 20% di SCONTO e gestisci il museo dei tuoi sogni!

Se siete appassionati di gestionali creativi, Two Point Museum è il titolo che fa per voi. Disponibile in preordine su Instant Gaming a soli 23,99€, offre uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 30€. L’uscita è prevista per il 4 marzo 2025, e prenotandolo ora avrete accesso a contenuti esclusivi ispirati all’universo di Sonic the Hedgehog, disponibili solo per chi effettua il pre-acquisto.

Two Point Museum, chi dovrebbe acquistarlo?

Nel gioco vestirete i panni di un curatore di museo, con il compito di progettare, gestire e far crescere strutture uniche all’interno della Contea di Two Point. Ogni museo avrà una propria identità tematica, con cinque sedi principali, tra cui una dedicata alla preistoria e una futuristica area spaziale, oltre a tre musei pop-up che proporranno incarichi e sfide specifiche. L’esperienza di gioco sarà arricchita dalla possibilità di inviare spedizioni alla ricerca di reperti rari, gestire una collezione con oltre 200 ritrovamenti unici, personalizzare ogni ambiente con più di 350 elementi decorativi e affrontare sfide gestionali, tra cui mantenere il museo in ordine, soddisfare i visitatori e proteggere i preziosi reperti da furti e malintenzionati.

Prenotando Two Point Museum su Instant Gaming, riceverete oggetti esclusivi a tema Sonic, tra cui due statue decorative di Sonic e Shadow, una macchina di pesca interattiva, completi per lo staff ispirati ai celebri personaggi SEGA e articoli speciali per il negozio souvenir, tra cui peluche e tute per bambini. Saranno inoltre disponibili decorazioni pavimentali e una carta da parati dedicata, che vi permetteranno di personalizzare ulteriormente il museo con un tocco di nostalgia e colore.

L’offerta su Instant Gaming è limitata e rappresenta un’occasione imperdibile per acquistare Two Point Museum a un prezzo vantaggioso, assicurandovi l’accesso ai contenuti esclusivi prima del lancio ufficiale. Non perdete tempo, preordinate subito per assicurarvi il vostro posto tra i primi curatori della Contea di Two Point!

