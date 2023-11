ULTIMO GIORNO per acquistare Super Mario Wonder a prezzo scontato!

Ultimo giorno di offerte di questo incredibile Black Friday 2023, per quello che è il classico giorno del "Cyber Monday", che spesso regala offerte tech di primissimo piano, con sconti imperdibili anche su articoli come, ad esempio, i videogame. E proprio con questo spirito, vi ricordiamo che questo è praticamente l'ultimo giorno per portarvi a casa, con uno sconto davvero interessante, lo splendido Super Mario Bros. Wonder, che dal prezzo originale di 58,99€ è oggi in sconto a soli 47,99€, per quello che è il prezzo più basso di sempre!

Super Mario Wonder, chi dovrebbe acquistarlo?

Super Mario Bros . Wonder, senza mezzi termini, è forse uno dei capitoli più belli della storica serie dedicata al baffuto personaggio Nintendo. Si tratta di un titolo bidimensionale, che può essere giocato sia da soli, che in compagnia di altri 3 amici (anche online!), e che si caratterizza per un gamplay, solo all'apparenza, molto classico.

Parliamo di un platform a scorrimento laterale, splendidamente animato (sul serio: è una gioia per gli occhi) e caratterizzato da una trovata molto interessante, ovvero l'aggiunta dei cosiddetti "Fiori Meraviglia", capaci di creare un vero e proprio guazzabuglio sullo schermo, mettendo costantemente alla prova i giocatori.

Parliamo, in sostanza, di un titolo bellissimo da vedere e spettacolare da giocare che, in ogni caso, è caratterizzato da un'ottima curva della difficoltà e da una sfida ben calibrata e che, per questo, potrebbe essere anche un ottimo regali di Natale, tanto per gli adulti, quanto per i bambini!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!