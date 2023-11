Un set "Lego"... di Zelda?! Bellissimo e costa solo 23€!

Se siete appassionati della leggendaria saga di The Legend of Zelda, allora sentirete sicuramente la mancanza (come noi) di un set Lego a tema, visto soprattutto quanto esso sia stato richiesto dai fan nel corso degli anni. Ebbene, quello che vi proponiamo oggi, complice il Black Friday, ci va incredibilmente vicino e non vi lascerà delusi! Su Amazon, infatti, è in sconto un set in stile Lego della emergente Millionspring, azienda che si occupa di set di costruzioni con una qualità decisamente buona, e che qui offre un set in stile "Brickeheadz" dedicato a due diverse versioni di Link! Il prezzo è ottimo: appena 23,19€, grazie a uno sconto del 20%, ben chiaro che non si tratta di un prodotto con licenza ufficiale Nintendo.

Set in stile Lego di Zelda, chi dovrebbe acquistarlo?

Ovviamente, questo set di costruzioni è pensato per i fan di The Legend of Zelda e che, per questo, amerebbero poter esporre questa coppia di splendidi Link in mattoncini, il cui aspetto è del tutto simile a quello dei ben più noti e popolari Brickheadz della Lego. Ovviamente, lo ribadiamo, non si tratta di un prodotto su licenza Nintendo, ma al netto di questo la particolare forma "stile Birckhead" nasconde qualsiasi specifico dettaglio, rendendo il set apprezzabile e distinguibile anche al netto di qualsiasi licenza ufficiale.

Il prezzo, poi, è ottimo: parliamo di un set composto da 388 pezzi in plastica ABS di alta qualità, con ottimi incastri ed un'eccezionale resistenza, con i due Link proposti con una buona qualità dei dettagli, ed una serie di piccoli accessori atti a renderli ancor più aggraziati e riconoscibili. Un set, insomma, che sa farsi apprezzare e che considerando il prezzo, diremmo che farà certamente la gioia di moltissimi fan!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

