Su Mediaworld trovate il VOLANTE CON PEDALI LOGITECH G923 PS4 BUNDLE + SHIFTER, la soluzione completa per gli appassionati di simulazione di guida su PlayStation 4. Questo bundle include il volante racing G923 con force feedback TRUEFORCE, pedali professionali e il cambio manuale Shifter per un'esperienza di gioco ancora più realistica. Il set completo è disponibile a 269,49€, perfetto per trasformare la vostra postazione gaming in un cockpit da competizione.

Logitech G923, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G923 con shifter incluso è la scelta ideale per chi desidera portare l'esperienza di guida virtuale su PlayStation a un livello superiore. Questo bundle si rivolge principalmente agli appassionati di simulatori di guida come Gran Turismo, Assetto Corsa o F1, che cercano realismo e immersione totale. La presenza del cambio manuale incluso nel pacchetto lo rende perfetto per chi vuole sentirsi al volante di una vera auto da corsa, controllando ogni aspetto della guida con precisione millimetrica. È particolarmente consigliato a chi ha già sperimentato controller tradizionali e desidera fare il salto di qualità definitivo verso una simulazione autentica.

Questo setup completo soddisfa l'esigenza di controllo totale e feedback realistico grazie alla tecnologia TRUEFORCE che offre vibrazioni e sensazioni tattili fedeli a ciò che accade in pista. Vi permetterà di percepire ogni dettaglio del tracciato, dalla perdita di aderenza alle vibrazioni del motore, migliorando significativamente le vostre prestazioni e il divertimento. Il bundle rappresenta una soluzione conveniente per chi non vuole acquistare separatamente volante, pedaliera e cambio, ottenendo un sistema completo e professionale pronto all'uso per dominare ogni curva.

Il LOGITECH G923 è un volante racing completo per PS4 che include pedali e shifter dedicato. Dotato di tecnologia TRUEFORCE, trasmette vibrazioni e feedback realistici direttamente dal motore di gioco. I pedali progressivi e il cambio manuale vi garantiranno un'esperienza di guida immersiva e coinvolgente.

