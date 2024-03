SUPER SCONTO sul volante Logitech G G923, in sconto di oltre 110€ su Amazon!

State cercando un nuovo volante da gaming per divertirvi al massimo in tutti i giochi di guida? Non fatevi sfuggire l'incredibile offerta Amazon di oggi su questo Logitech G G923, disponibile a soli 326,60€ grazie a uno sconto del 26% sul prezzo di listino di 439 euro! Parliamo di oltre 110€ in meno su un prodotto di assoluta qualità, che vi farà giocare al meglio a tutti i vostri giochi di guida preferiti!

Volante da corsa Logitech G G923, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo volante è perfetto per gli appassionati di videogiochi di corse che vogliono un'esperienza unica, autentica e coinvolgente, che li faccia sembrare davvero al volante dell'auto che sta sfrecciando in pista: grazie alla tecnologia TRUEFORCE il volante Logitech G G923 offre una risposta estremamente precisa e un feedback realistico e diretto, che vi permette di immergervi al massimo nella guida dell'auto, che si tratti di una monoposto su F1 23 o di una sportiva in Forza Horizon. Tra le varie funzioni troviamo una doppia frizione programmabile e controlli di gioco integrati, che permettono di usare il volante oltre che con una gran quantità di titoli, sia su PlayStation che su PC.

A completare una dotazione tecnica di alto livelli ci sono materiali di assoluta qualità, come la copertura del volante in vera pelle e i pedali in metallo, che soddisfano pienamente chi cerca un prodotto premium sia nelle caratteristiche che nell'aspetto. Se state cercando un prodotto come questo, approfittate subito dell'ottima offerta in corso su Amazon, che grazie a uno sconto del 26% offre il Logitech G G923 al prezzo scontatissimo di soli 326.60€!

Vedi offerta su Amazon