Assassin's Creed: The Ezio Collection per Xbox One a un prezzo SHOCK! (12,98€)

Oggi, gli appassionati di videogiochi possono approfittare di un'ottima promozione offerta da Amazon in onore della Gaming Week 2024. Infatti, la trilogia Assassin's Creed: The Ezio Collection per Xbox One è disponibile a un prezzo speciale. Che siate appassionati del franchise o nuovi giocatori che desiderano esplorare le avventure di Ezio Auditore, questa offerta rappresenta un'ottima occasione. La trilogia è in offerta su Amazon al prezzo speciale di 12,98€, con uno sconto del 7% sul prezzo più basso recente! La collection comprende Assassin’s Creed II in formato fisico e i titoli digitali Assassin’s Creed Brotherhood e Assassin’s Creed Revelation, insieme alle espansioni Embers e Lineage.

Assassin's Creed: The Ezio Collection per Xbox One, chi dovrebbe acquistarla?

L'offerta su Assassin's Creed The Ezio Collection rappresenta un'ottima opportunità per rivivere le avventure di Ezio Auditore su Xbox One. Questa raccolta è particolarmente indicata per i giocatori che non hanno ancora avuto l'occasione di immergersi nei tre capitoli più amati della saga, beneficiando di un accurato processo di porting che assicura un frame rate stabile, texture migliorate e un audio di alta qualità.





Con Assassin's Creed The Ezio Collection, otterrete non solo tre dei migliori titoli della serie di Assassin's Creed, ma anche una monumentale quantità di contenuti extra che approfondiscono la storia del carismatico Ezio Auditore.

Al prezzo speciale di 12,98€, Assassin's Creed The Ezio Collection rappresenta un'ottima offerta per chi vuole immergersi in uno degli archi narrativi più apprezzati della serie Assassin's Creed. Le avvicenti avventure di Ezio Auditore, le splendide ambientazioni e l'ottimo lavoro di porting rendono questa offerta un'ottima opportunità sia per i fan di lunga data che per i giocatori che desiderano esplorare per la prima volta l'amatissimo mondo di Assassin's Creed.

