WTF Sunday: sconti FOLLI su Instant Gaming per questa domenica!

Se siete alla ricerca di offerte che sfidano ogni logica di mercato, preparatevi a vivere un'esperienza di shopping digitale senza precedenti. Il WTF Sunday rappresenta uno degli eventi più attesi dell'anno, con sconti che superano il 90% su moltissimi titoli selezionati su Instant Gaming. Un'occasione unica per arricchire la propria libreria digitale con giochi di ogni genere e categoria.

WTF Sunday Instant Gaming, chi dovrebbe approfittarne?

Questa iniziativa si rivolge a tutti gli appassionati di videogiochi che desiderano espandere la propria collezione risparmiando in modo significativo. La varietà di titoli in offerta spazia dai grandi successi AAA alle perle indie, rendendo l'evento perfetto sia per i giocatori casual che per i collezionisti più esigenti.

Durante il WTF Sunday, i prezzi vengono letteralmente stravolti con sconti mai visti che interessano ogni categoria di gioco. Dalle ultime uscite ai classici intramontabili, passando per DLC e contenuti extra, ogni prodotto viene proposto a cifre che sfidano la logica del mercato. La piattaforma garantisce consegna istantanea e supporto 24/7 per assicurare un'esperienza d'acquisto senza intoppi.

Fra i migliori titoli in sconto troviamo

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition - A soli 18,99€ con uno sconto del 79%

Ghost of Tsushima: Director's Cut - A soli 33,99€ con uno sconto del 43%

Sea of Thieves - A soli 9,29€ con uno sconto del 77%

Red Dead Redemption 2 - A soli 15,49€ con uno sconto del 74%

Xbox Game Pass Ultimate da 3 mesi - A soli 24,49€ con uno sconto del 46%

Il WTF Sunday rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi che desiderano ampliare la propria libreria digitale. La combinazione di sconti estremi, varietà di titoli e sicurezza negli acquisti rende questo evento semplicemente da non perdere. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di partecipare a questa giornata di follia videoludica!

