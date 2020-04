Xbox One X a tema Cyberpunk 2077: sarà a tiratura limitata e l’ultimo modello speciale

Settimana scorsa si era fatta insistente sul web la notizia di un imminente annuncio targato Xbox e Cyberpunk 2077. Il rumor si è sparso velocemente, e in breve tempo sono trapelate diverse immagini raffiguranti l’Xbox One X dedicata alla prossima opera videoludica targata CD Projekt RED. Ora, Microsoft ha annunciato il tutto in modo ufficiale, dando agli appassionati anche diverse informazioni che sono sfuggite ai rumor di qualche giorno fa.

Il nuovo modello di Xbox One X a tema Cyberpunk 2077 non sarà l’unico prodotto che uscirà da questa partnership particolarmente allettante, bensì ci sarà una gamma completa di altri hardware come: l’Xbox controller con colazione dedicata, uno stand per ricaricare le batterie del pad, un Drive della Seagate da 2TB e un headset wirless Arctis 1. Tutti questi prodotti presentano diverse colorazioni che li fanno sembrare usciti fuori direttamente da Night City.

le novità rilasciate da Microsoft però non finiscono qui. La casa di Redmond ha tenuto a ricordare che questo nuovo bundle sarà a tiratura limitata, con un limite di 47 mila unità che verranno messe in commercio a partire dal prossimo giugno, 3 mesi prima del rilascio di Cyberpunk 2077, atteso per il prossimo 17 settembre.

Oltre a ciò, questa nuova edizione di Xbox One X sarà l’ultima in assoluto che verrà rilasciata. Non è stato dichiarato altro a tal proposito, ma possiamo già immaginare che nuove console dedicate ad altri videogiochi verranno prodotte e rilasciate con Xbox Seres X, la consone di prossima generazione di Microsoft. Cosa ve ne pare di questa nuova Xbox One X e di tutti gli hardware a tema Cyberpunk 2077?