Xbox Series X, svelata la durata dell’evento del 7 maggio e informazioni sui prossimi

Giovedì 7 maggio ci sarà l’evento dedicato ai gameplay su Xbox Series X degli studi terze parti e quindi, di diversi videogiochi multipiattaforma. Sarà il primo evento della serie Xbox 20/20 appena annunciato e che vedrà, oltre a diversi gameplay, anche a trailer di nuove proprietà intellettuali.

Si tratterà di un evento dalla durata inferiore di sessanta minuti, quindi uno sneak peak di quello che vedremo nei prossimi. lo stesso general manager della divisione Xbox Games Marketing Aaron Greenberg, ha chiarito che quello che vedremo sarà solo una parte dei giochi che verranno mostrati nei prossimi mesi, tra cui anche le esclusive Xbox Game Studios a luglio.

Common Qs: Thursday show will be under an hour. June news will be done differently than Inside Xbox show. July is the big Xbox Games Studios show, we will go around the world to see first looks & even new game announcements from those creative teams. Will answer more in replies. https://t.co/qMgwS0IRx7

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) May 5, 2020