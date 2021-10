Xbox Series X|S: il Game Pass non fa vendere le console in Giappone

Si parla spesso di come le vendite di Xbox Series X|S siano veicolate dal Game Pass, tra chi pensa che le console siano semplicemente un tramite per fruire del servizio e chi invece pensa che la loro stessa esistenza sia inutile in quanto è possibile giocare con Xbox Game Pass anche in cloud o da PC. I dibattiti sono sempre molto attivi in tal senso, con la questione che diventa sempre più soggettiva, ma quanto accaduto nelle ultime ore è davvero degno di nota.

Un account Twitter spiega che un rivenditore giapponese, la catena Geo, ha deciso di interrompere la vendita di Xbox Series X|S a causa della presenza di Xbox Game Pass. Entrando maggiormente nello specifico, l’utente racconta che “la catena giapponese di negozi videoludici Geo ha interrotto la vendita di console Xbox. Ora, probabilmente, gli unici due modi per ottenere una Xbox in Giappone sono la catena Yodobashi Camera o tramite Amazon. Questo è causato da Game Pass, in quanto possedere una console Xbox non è più richiesto“.

La catena starebbe quindi dalla parte di coloro che credono nell’inutilità delle console, scegliendo di smettere di vendere Xbox Series X|S proprio perché si stavano rendendo conto che sempre più utenti giocavano in cloud o sul proprio PC. In ogni caso, cessare la vendita di una piattaforma di gioco così importante è una presa di posizione molto importante, che evidenzia la sempre minore importanza di Microsoft sul territorio giapponese. L’utente specifica in un altro tweet che la notizia che ha dato non ha come scopo creare alcuna console war, ma ha semplicemente voluto condividere un fatto secondo lui rilevante.

Japanese game shop chain Geo has stopped selling Xbox consoles. Now probably the only two ways to get an Xbox in Japan is either Yodobashi Camera or Amazon.

This is a consequence of Game Pass, since now owing an Xbox console is not needed anymore.

Di fatti, tra i commenti molte persone fanno notare come, secondo loro, la presenza di una console fisica sia ancora importante, anche con un servizio come Xbox Game Pass. Voi come la pensate? Fatecelo sapere commentando in calce e restate sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere eventuali aggiornamenti sulla questione. Non dimenticate che a breve ben 6 giochi usciranno dal catalogo del servizio verso la metà di ottobre 2021.